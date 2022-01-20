Сербский теннисист Новак Джокович намерен подать в суд на правительство Австралии и потребовать $6 млн в качестве компенсации за незаконное обращение, жестокое содержание и упущенную потенциальную выгоду за участие в турнире Australian Open.
Сербский теннисист Новак Джокович намерен подать в суд на правительство Австралии и потребовать $6 млн в качестве компенсации за незаконное обращение, жестокое содержание и упущенную потенциальную выгоду за участие в турнире Australian Open.
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