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Собянин: В августе к Москве летели более 8 тысяч дронов

Собянин: В августе к Москве летели более 8 тысяч дронов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Москов.

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