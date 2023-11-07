Экоактивисты разбили защитное стекло картины «Венера с зеркалом» в Лондоне

Два активиста экологического движения Just Stop Oil («Просто остановите нефть») разбили молотками защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) «Венера с зеркалом» в Национальной галерее в Лондоне.
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