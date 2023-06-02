Последний матч Месси за «ПСЖ», Бензема остается в «Реале», убыток «Спартака» и доходы «Зенита», «Барсе» грозит бан в ЛЧ, «Севастополь» во Второй лиге и другие новости

1. Кристоф Гальтье заявил, что субботний матч с «Клермоном» станет для Месси последним за «ПСЖ». Тренер заступился за Лео на фоне критики в этом сезоне.
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