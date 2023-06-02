Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    спать ложисьЦСКА, «Спартак» и...
  • Лена Мисько
    вот это классная новость! вот спасибо, так спасибо!!! - порадовалЦСКА, «Спартак» и...
  • Лена Мисько
    а то что Краснодар может силы поберечь перед финалом, не? да и турнирных задач у быков уже нетТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...

Последний матч Месси за «ПСЖ», Бензема остается в «Реале», убыток «Спартака» и доходы «Зенита», «Барсе» грозит бан в ЛЧ, «Севастополь» во Второй лиге и другие новости

Последний матч Месси за «ПСЖ», Бензема остается в «Реале», убыток «Спартака» и доходы «Зенита», «Барсе» грозит бан в ЛЧ, «Севастополь» во Второй лиге и другие новости

1. Кристоф Гальтье заявил, что субботний матч с «Клермоном» станет для Месси последним за «ПСЖ». Тренер заступился за Лео на фоне критики в этом сезоне.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх