Волонтеры попали под атаку ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области

Волонтеры «Народного фронта» и сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области попали 26 июля под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время раздачи гуманитарной помощи в поселке Станция Тополя в Харьковской области на границе с Белгородской.