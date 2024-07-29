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Царьград

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Новый теракт против Минобороны России: В ДНР попался диверсант ГУР

Новый теракт против Минобороны России: В ДНР попался диверсант ГУР

В УФСБ по ДНР сообщили о поимке диверсанта, который по заданию ГУР Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны.

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