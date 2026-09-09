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Авторадио

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Россиян предупредили об опасности сайтов с готовыми домашними заданиями

Сайты с готовыми домашними заданиями могут использоваться мошенниками для сбора персональных данных школьников.

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