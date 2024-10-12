Бастрыкин просит передать в СК дело о ДТП с автобусом в Астраханской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин просит передать в СК уголовное дело о ДТП с автобусом в Астраханской области, в результате которого три человека погибли и ещё 12 пострадавших госпитализированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии