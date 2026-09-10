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Царьград

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"Дома и больницы ничего не стоят": Англичанам показали настоящее "лицо" Лондона

"Дома и больницы ничего не стоят": Англичанам показали настоящее "лицо" Лондона

Жителям Англии показали истинное "лицо" правительства. На фоне постоянно растущих расходов на оборонный комплекс, министр обороны Уэс Стритинг заявил, что народу необходимо терпеть лишения, так как "дома и больницы ничего не стоят".

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