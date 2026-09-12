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Газета.ру

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Биатлонист Васильев назвал Загитову не лучшим примером для подражания

Биатлонист Васильев назвал Загитову не лучшим примером для подражания

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Алину Загитову не лучшим примером для подражания из-за того, что она в 2026 году 124 раза нарушила ПДД, передает РИА Новости.

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