Биатлонист Васильев назвал Загитову не лучшим примером для подражания

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Алину Загитову не лучшим примером для подражания из-за того, что она в 2026 году 124 раза нарушила ПДД, передает РИА Новости.
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