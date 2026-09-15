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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ариэль Хельвани: «Аспиналл должен был драться с Ганом на UFC 334, но после удара на тренировке у него снова начались проблемы со зрением»

Журналист Ариэль Хельвани раскрыл подробности повторной травмы глаза Тома Аспиналла , после которой тот решил оставить пояс UFC .

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