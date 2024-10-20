🔎 Крым закупил современное оборудование для поиска пещер и пустот «Купили достаточно дорогостоящее современное российское оборудование, которое хорошо показывает пустоты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔎 Крым закупил современное оборудование для поиска пещер и пустот «Купили достаточно дорогостоящее современное российское оборудование, которое хорошо показывает пустоты.