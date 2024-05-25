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Зеленский обратился к Путину по поводу мирных переговоров

Зеленский обратился к Путину по поводу мирных переговоров

Владимир Зеленский обвинил президента России Владимира Путина в нежелании обсуждать отношения стран перед началом спецоперации.

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Комментарии
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Иван Петров
А это кто? Кто это, что &quot;обратился к Путину&quot;? Он не то что &quot;обращаться&quot; , он НИКТО и место его НИГДЕ! ДА, и почему он еще не на фронте?!
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18 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Разве может уважающий себя ПРЕЗИДЕНТ разговаривать хоть о чем-то с просроченным презервативом )?????????
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59 мин.

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