Начало новой эры: гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Аталанту» и завоевать Суперкубок УЕФА

«Реал» взял верх над «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА и завоевал первый трофей в сезоне. Подопечные Карло Анчелотти невзрачно начали встречу и до перерыва нанесли лишь три удара по воротам соперника, но в середине второго тайма наладили командные взаимодействия и выдали яркий отрезок, по ходу которого дважды оставили не у дел Хуана Муссо.