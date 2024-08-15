Начало новой эры: гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Аталанту» и завоевать Суперкубок УЕФА

«Реал» взял верх над «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА и завоевал первый трофей в сезоне. Подопечные Карло Анчелотти невзрачно начали встречу и до перерыва нанесли лишь три удара по воротам соперника, но в середине второго тайма наладили командные взаимодействия и выдали яркий отрезок, по ходу которого дважды оставили не у дел Хуана Муссо.
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