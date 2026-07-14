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Русская весна

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Присоединение Эстонии к рынку ЕС привело к росту цен на электричество

Присоединение Эстонии к рынку ЕС привело к росту цен на электричество

Присоединение Эстонии к общеевропейской энергетической системе привело к масштабному росту цен на электричество, особенно на фоне жары, сообщил местный портал Uued Uudised со ссылкой на датское исследование.

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