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Американский военный назвал угрозу для НАТО в случае конфликта с Россией

Американский военный назвал угрозу для НАТО в случае конфликта с Россией

Фото: pixabay.com Американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive заявил, что в случае конфликта России и НАТО, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, будут представлять «угрозу для альянса».

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