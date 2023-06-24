Спички - не игрушка

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  • Марина Голофаст
    Договорились они....А потом через Белоруссию уйдет воевать за Украину, создав там очередную ЧВК. Это притом ,что он ...Мятеж отменяется....
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На Западе воодушевились

На Западе воодушевились

"Это идеальное время для того, чтобы украинцы действительно воспользовались этим хаосом в Москве, хаосом в российских вооруженных силах для проведения контрнаступления", - бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в интервью CNN.

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