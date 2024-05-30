Семинар по технологическому присоединению к электрическим сетям для малого и среднего бизнеса прошел Новосибирской области

В Правительстве Новосибирской области состоялся семинар по технологическому присоединению к электрическим сетям, который был организован совместно Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона и "Россетями Новосибирск" (ОАО "ВИЭ").
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