Новая Twitch Drops кампания для World of Warcraft начнется уже совсем скоро Чтобы подогре...

Новая Twitch Drops кампания для World of Warcraft начнется уже совсем скороЧтобы подогреть ажиотаж к режиму королевской битвы “Пиратская буря”, который возвращается в MMORPG World of Warcraft, разработчики запускают новую Twitch Drops кампанию.
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