Ислам Махачев хочет стать двукратным чемпионом UFC в разных весовых категориях

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, заявил о своем желании сразиться за титул чемпиона мира в полусреднем весе.
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