🛣 Дорожники восстановили асфальт на трассе Симферополь - Ялта после обрушения из-за грунтовых вод «Разрушения, вызванные грунтовыми водами, устранены благодаря усилиям дорожников "Крымавтодор".
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🛣 Дорожники восстановили асфальт на трассе Симферополь - Ялта после обрушения из-за грунтовых вод «Разрушения, вызванные грунтовыми водами, устранены благодаря усилиям дорожников "Крымавтодор".