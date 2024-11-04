Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Ермак готов рассм...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Длительная истери...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , все Западные  СМИ ПОЮТ в  УНИСОН. что на самом деле  ВСЁ НИ ТАК  как  ПРЕБОДНОСИТ РОССИЯ  а на  САМОМ ДЕЛЕ...«Дерзкий Путин за...

Ермак готов рассмотреть возможность прекращения ударов по энергетическим объектам и обвиняет НАТО в обмане

Ермак готов рассмотреть возможность прекращения ударов по энергетическим объектам и обвиняет НАТО в обмане

Глава Офиса нелегитимного президента страны Андрей Ермак заявил, что Украина готова рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Российской Федерацией при посредничестве Катара либо другой страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх