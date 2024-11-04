Ермак готов рассмотреть возможность прекращения ударов по энергетическим объектам и обвиняет НАТО в обмане

Глава Офиса нелегитимного президента страны Андрей Ермак заявил, что Украина готова рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Российской Федерацией при посредничестве Катара либо другой страны.
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