РИАН: мошенники требуют жертву оформлять кредит по таймеру за 40 минут

Телефонные мошенники давят на жертву, давая всего 40 минут на оформление кредита в банке. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на полученные после задержания преступников материалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии