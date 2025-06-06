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РИАН: мошенники требуют жертву оформлять кредит по таймеру за 40 минут

РИАН: мошенники требуют жертву оформлять кредит по таймеру за 40 минут

Телефонные мошенники давят на жертву, давая всего 40 минут на оформление кредита в банке. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на полученные после задержания преступников материалы.

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