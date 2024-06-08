Антитренды сезона, цена на подбор капсулы гардероба и коварство акцентных вещей: будни стилиста

ОБРАЗ ПОД КЛЮЧ Как создавать стильные образы каждый день и не повторяться, каких тенденций стоит придерживаться в этом сезоне и как выглядеть модно в любом возрасте? Об этом поговорили со стилистом Мариной Волк.
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