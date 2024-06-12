Славия Мозырь – Минск где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Беларуси 16 июня Славия Мозырь – Минск где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Беларуси 16 июня Славия Мозырь – Минск где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Беларуси 16 июня Славия Мозырь – Минск прогноз на матч 16 июня 2024 года, Чемпионат Беларуси.