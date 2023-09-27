В Крыму готовы вернуть подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу

На Крымский полуостров могут вернуть подачу воды из реки Днепр по Северо-Крымскому водоканалу. Такое будет возможно даже во время спецоперации на Украине, сообщает спикер парламента республики Владимир Константинов.
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