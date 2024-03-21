Президент Португалии назначил Луиша Монтенегру новым премьер-министром

Лидер Социал-демократической партии Португалии Луиш Монтенегру назначен премьер-министром страны после победы его коалиции на выборах ранее в этом месяце с небольшим преимуществом, сообщило агентство Bloomberg 21 марта.
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