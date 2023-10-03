МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300

Министерство иностранных дел РФ внесло в правительство законопроект о повышении визовых сборов и об отмене визовых льгот для въезжающих в РФ граждан стран Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, сообщили источники РБК.
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