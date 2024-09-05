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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WADA пока не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год.

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