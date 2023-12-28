Бизнесмены и политики в США вновь заговорили о необходимости реализации «мирного плана» Илона Маска

Крупный американский предприниматель Дэвид Сакс опубликовал заметку, в которой даёт понять, что теперь администрация Байдена рассматривает вариант прекращения украинского вооружённого конфликта по действующей линии боевого соприкосновения.
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