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Вучич высоко оценил отношения России и Сербии во всех сферах жизни

Вучич высоко оценил отношения России и Сербии во всех сферах жизни

Между Москвой и Сербией сложились очень хорошие отношения, что отвечает интересам Белграда, заявил президент страны Александр Вучич.

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