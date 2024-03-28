Светлаков рассказал об отношениях с Цекало после его переезда в США

Когда-то Александр Цекало был одним из ключевых лиц на российском телевидении. Особенно зрителю запомнился проект "Прожекторпэрисхилтон", где он в компании Мартиросяна, Урганта и Светлакова шутил на злободневные темы.
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