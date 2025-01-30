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Закон, порядок, государство

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В Саратове пройдет региональный этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по футзалу

В Саратове пройдет региональный этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по футзалу

В соревнованиях примут участие 200 спортсменов, представляющих 12 команд из военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил.

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