The Guardian: Россия нанесла крупнейшие с августа удары по энергосистеме Украины

По данным украинских властей, Россия нанесла крупнейший за последние месяцы ракетный удар по энергосистеме страны © Министерство обороны РФ Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Россия провела крупнейшую с августа ракетную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, пишет The Guardian.