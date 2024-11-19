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The Guardian: Россия нанесла крупнейшие с августа удары по энергосистеме Украины

The Guardian: Россия нанесла крупнейшие с августа удары по энергосистеме Украины

По данным украинских властей, Россия нанесла крупнейший за последние месяцы ракетный удар по энергосистеме страны © Министерство обороны РФ Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Россия провела крупнейшую с августа ракетную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, пишет The Guardian.

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