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Последние новости СВО от 09.10.2023. Карта боевых действий, сводки с фронта войны на Украине,

Последние новости СВО от 09.10.2023. Карта боевых действий, сводки с фронта войны на Украине,

Сводка от 9 октября 2023 года года – карты боевых действий, ситуация на фронтах войны на Украине, ход специальной военной операции, а также военно-политические новости в мире, касающиеся СВО.

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