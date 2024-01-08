В Нижнегорском районе провели ряд спортивных турниров

Жители Нижнегорского района присоединились к Всероссийской декаде спорта и здоровья. Фото: Минспорта КрымаРождественский турнир Нижнегорского района по настольному теннису среди мужчин прошел на базе МБОУ «Нижнегорская школа-лицей №1».
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