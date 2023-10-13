Российские военные сорвали пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские бойцы группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны.
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