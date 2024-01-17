Вирусы из чемодана: Новая угроза от мигрантов. Расплатится каждый русский

МП

Михаил Пантюхин

И вообще, давно пора ввести полис мигранта по гражданской ответственности , как ОСАГО для автомобиля, нет полиса, при задержании полицией и другими силовыми органами - штраф 50000 и высылка в родной аул-киЩляк нахер!!!!!