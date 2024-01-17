Корь, гепатиты, сифилис, ВИЧ и холера – опасные болезни вдруг начали проявляться в России всё чаще.
Вирусы из чемодана: Новая угроза от мигрантов. Расплатится каждый русский
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
И вообще, давно пора ввести полис мигранта по гражданской ответственности , как ОСАГО для автомобиля, нет полиса, при задержании полицией и другими силовыми органами - штраф 50000 и высылка в родной аул-киЩляк нахер!!!!!
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1 час.
Марина Голофаст
Пусть беспокоятся- антипрививочники и тупые яжематери, которые отказываются делать прививки детям
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12 мин.
Галина Архипова
Среди мигрантов очень много с диагнозом СПИД, выселить из России мигрантов, закрывать границы
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2 мин.
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