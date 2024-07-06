Вице-спикер Совфеда Косачев: НАТО и Евросоюзу не нужен мир на Украине

Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу не нужен мир на Украине. Об этом написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, прокомментировавший реакцию западных лидеров на поездку в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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