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Тренин забил победный гол «Анахайму», забросив шайбу во 2-й игре кряду. Ранее была безголевая серия из 7 матчей

Тренин забил победный гол «Анахайму», забросив шайбу во 2-й игре кряду. Ранее была безголевая серия из 7 матчей

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:1). Россиянин забил во второй игре подряд.

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