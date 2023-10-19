СКР возбудил дело по факту убийства сына и тещи основателя «Парка Горького»

Следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что было возбуждено дело после обнаружения пенсионерки и ее 30-летнего внука с множественными ножевыми ранениями в коттедже в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии