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СКР возбудил дело по факту убийства сына и тещи основателя «Парка Горького»

Следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что было возбуждено дело после обнаружения пенсионерки и ее 30-летнего внука с множественными ножевыми ранениями в коттедже в Подмосковье.

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