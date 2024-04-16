Муж внучки Елизаветы II бросил вызов королевскому семейству

Майк Тиндалл не побоялся разгневать родных своей супруги. Майк, муж дочери принцессы Анны, не побоялся рассердить свою тещу LEGION-MEDIAНедавно в одном из своих интервью 45-летний Майк Тиндалл, муж Зары, единственной дочери кронпринцессы Анны, рассказал о своей дерзкой выходке.