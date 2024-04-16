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Муж внучки Елизаветы II бросил вызов королевскому семейству

Муж внучки Елизаветы II бросил вызов королевскому семейству

Майк Тиндалл не побоялся разгневать родных своей супруги. Майк, муж дочери принцессы Анны, не побоялся рассердить свою тещу LEGION-MEDIAНедавно в одном из своих интервью 45-летний Майк Тиндалл, муж Зары, единственной дочери кронпринцессы Анны, рассказал о своей дерзкой выходке.

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