Муж внучки Елизаветы II бросил вызов королевскому семейству

Майк Тиндалл не побоялся разгневать родных своей супруги. Майк, муж дочери принцессы Анны, не побоялся рассердить свою тещу LEGION-MEDIAНедавно в одном из своих интервью 45-летний Майк Тиндалл, муж Зары, единственной дочери кронпринцессы Анны, рассказал о своей дерзкой выходке.
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