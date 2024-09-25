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Четыре неудачные попытки: почему Сергей Шнуров не смог обрести семейного счастья

Четыре неудачные попытки: почему Сергей Шнуров не смог обрести семейного счастья

Четвертая жена музыканта Сергея Шнурова — Ольга Абрамова — подала на развод после шести лет брака. Согласно данным из картотеки столичного Хамовнического суда, заявление о расторжении брака было подано еще 16 сентября.

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