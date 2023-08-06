1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему цена должна быть справедливой — не выше, но и не ниже. Цитирую из начала поста (ссылка): Когда речь заходит про друзей, родственников или знакомых, мы часто отступаем от правила справедливой цены.
Почему цена должна быть справедливой, сокращение работы из-за жары и повышение лимита переводов
Комментарии
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VG
Vasily Golov
1.Цена справедливая,когда спрос опережает маркетинговые данные.Покупают. 2.Россияне при 8-и часовом дне работают хуже немца при 6-часвом дне.Рост зарплат средний с 2000 по 2022г = 28,7 раза.выработка на 1 работающего в 2, 5 раза.Получай не заработанное по западным меркам.Японцы делали шеф-монтаж.После подписания всех документов типа банкета.Наш настройщик напросился к ним.Ответ.Ты гайки и шурупы закручивал правой рукой,а мы обоими руками.Это мелочи и не заметил.Плохо работаешь. 3.Надо иметь 30 млн руб,чтобы переводить.Мелочь,но с запахом воровства.
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