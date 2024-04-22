Политолог Журавлев: помощь другим странам грозит США голодом и развалом

США оказывают Украине и другим странам финансовую помощь на многомиллиардные суммы, что в будущем грозит стране серьезными проблемами, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии