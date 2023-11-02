Что сулит восточный гороскоп для всех знаков на неделю с 6 по 12 ноября 2023 года Алёна ЮрьеваВосточный гороскоп предсказывает интересные и захватывающие события для родившихся в разные годы китайского календаря.
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