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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Granblue Fantasy: Relink получила новое обновление и преодолела отметку в 100 000 одноврем...

Granblue Fantasy: Relink получила новое обновление и преодолела отметку в 100 000 одноврем...

Granblue Fantasy: Relink получила новое обновление и преодолела отметку в 100 000 одновременных пользователей в SteamСегодня Cygames выпустила новое обновление для Granblue Fantasy: Relink, в то время как игра пользуется большой популярностью среди пользователей Steam.

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