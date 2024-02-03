Granblue Fantasy: Relink получила новое обновление и преодолела отметку в 100 000 одноврем...

Granblue Fantasy: Relink получила новое обновление и преодолела отметку в 100 000 одновременных пользователей в SteamСегодня Cygames выпустила новое обновление для Granblue Fantasy: Relink, в то время как игра пользуется большой популярностью среди пользователей Steam.
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