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Пятый канал

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Стали известны подробности нападения мужчины с лопатой на «скорую» в Москве

Стали известны подробности нападения мужчины с лопатой на «скорую» в Москве

Жуткая сцена разыгралась в Москве прямо у православного храма. Мужчина с лопатой набросился на фельдшера скорой, которая приехала на вызов, и начал избивать ее.

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