Прогноз на 2024 год: почему ожидается всплеск любовных треугольников Юлия ПономареваВ 2024 году любовная сфера многих знаков зодиака будет сталкиваться с серьезными вызовами, и неудивительно, что многие окажутся в центре любовных треугольников.
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