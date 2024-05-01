Прогноз на 2024 год: почему ожидается всплеск любовных треугольников Юлия ПономареваВ 2024 году любовная сфера многих знаков зодиака будет сталкиваться с серьезными вызовами, и неудивительно, что многие окажутся в центре любовных треугольников.