Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • radiofree
    У пленных одна и тажа песня,даже снайперши прикидывались медсестрами.А когда обменники возвращались назад,то пели уже...Не то нам показ...
  • ольга
    Так это  всем понятноНе то нам показ...
  • Юрий анин
    Не то нам показ...

Три истории из жизни животных

Что это мы  всё  о  политике  да  о  политике  -  давайте в  шаббат  устроим вечер творческой  интеллигенции о братьях  наших  меньших,  тем  более  что  на  уходящей  неделе произошли   три    примечательные  во всех  отношениях  истории  из  жизни  животных.

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